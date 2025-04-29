Üniversite öğrencisi, AVM'deki mağazadan mont çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:26

Güncelleme: 29.04.2025 - 16:32

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite 2. sınıf öğrencisi D.Ö.(24), iddiaya göre müşteri gibi girdiği mağazadan mont çaldı.

Görevliler tarafından yakalanan D.Ö. çaldığı montu geri iade etti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.