Üniversitede ‘ülkücü’ tehdidi mi? 'Bu okul bize ait’ deyip saldırdılar!

Üniversitelerin iktidara yakın siyasi gruplar tarafından sıkça baskıya maruz kalmasına yönelik yeni iddialar gündemde. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi bir gencin kendisine okulunun ülkücüleri adını veren bir grubun sistematik saldırısına ve tacizine maruz kaldığı iddia edildi.

Bu yılın başında sözlü tacizle başlayan olayın son olarak üniversite içerisinde fiziki saldırıya ulaştığı ve olay hakkında Emniyet’e suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Cumhuriyet söz konusu sürece dair ayrıntılara ulaştı. İddialara göre süreç 2025 yılının eylül ayında başladı. Kendilerine okulun ülkücüleri diyen bir grup şüpheli, okuldaki erkek öğrencileri "duyuru yapılacağı" bahanesiyle zorla bir dersliğe kapatıp telefon numaralarını aldı ve öğrencileri söz konusu WhatsApp grubuna kaydetti.

'OKUL BİZE AİT' TEHDİTLERİ

Numaralarının alınmasının ardından öğrencilerin yine rızaları dışında "Teşkilat Masa" ve "F.E.F ÜLKÜCÜLERİ" gibi WhatsApp gruplarına eklendiği, itiraz edenlerin ise ağır tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü. WhatApp yazışmalarında, şüphelilerin grubun etkinliklerine katılmak istemeyen mağdur öğrenciye Birleşik Krallık kaynaklı hatlar üzerinden, "Okul bize ait, eğitim hayatını bitirtme, fakültenin önünden geçirtmem" şeklinde mesajlar gönderdiği görüldü. Süreçte baskılar son bulmadı, aksine artarak sürdü.

DERSLİKLERDE SİLAH TEŞHİRİ

İddialar arasında, üniversite kampüsüne ateşli silah sokulması da yer alıyor. 18 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin, öğrencileri kamerasız bir sınıfa çekerek silahla tehdit ettiği, bu durumun çok sayıda öğrenci tarafından görüldüğü ve CİMER’e şikâyet edildiği saptandı. CİMER üzerinden yapılan bilgilendirmede konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı. Ancak mağdur öğrencinin söz konusu olayı Emniyet’e giderek bildirmesine rağmen Emniyet'te kendisine ''silahı buraya yazamayız, kanıt yok'' denilerek işlemin yapılmadığı öne sürüldü.

SINIF ORTASINDA SALDIRI

Süregelen sistematik baskı, 24 Şubat 2026 tarihinde fiziksel saldırıya dönüştü. Okuldaki bir sınıf içerisinde kendilerini grup sorumlusu olarak tanıtan kişilerin tehdidinin ardından, grubun üniversite öğrencisine saldırdığı öğrenildi. Darbedilen gencin; boyun ve kafa bölgesinden yaralandığı, silahlı olduğu iddia edilen saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırının ardından söz konusu genç darp raporu aldı ve Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu.

EMNİYET'TEN 'GERİ ÇEK' BASKISI

Olayın resmi makamlara intikal etmesinin ardından da baskılar durmadı. İfade süreci devam ederken kendisini ''söz konusu kişileri tanıyan birisi'' olarak sunan bir kişinin mağdur öğrenciyi arayarak "Şikâyetçi olursan okulda okutmazlar, iki yılın boşa gider" sözleriyle mağdur üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.

TELEFONDAKİ 'GİZEMLİ' İSİMLER

Olaydan iki gün sonra 26 Şubat’ta ise yine kendisini ülkücü avukat olarak tanıtan bir kişi tarafından aranan mağdur öğrenciye şikâyetini geri çekmesini söylendiği öne sürüldü. Öte yandan öğrencinin iddiasına göre aramalar bununla da sınırlı kalmadı. Kendisini ''ülkücü avukat'' olarak tanıtan bir kişinin telefonla öğrenciye ulaştığı iddia edilirken telefonun ucundaki kişinin öğrenciye ''4 kişiye saldırmışsın, kolunda kırık olduğu raporu var, şikâyetini geri çekmezsen akademide ilerleyemezsin siciline işler'' dediği öne sürüldü.

OKULA GİDEMİYOR...

Mağdur öğrencinin can güvenliği endişesiyle eğitimine devam edemediği öğrenilirken üniversite yönetiminin ve Emniyet birimlerinin ihmal iddiaları hakkındaki sessizliği sürüyor.