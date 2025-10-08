Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Kan verme işlemi tamamlandı, Jandarma Komutanlığı'na götürülüyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

KAN VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Saat 17.00 civarında ünlülerin kan verme işlemleri tamamlandı. Ünlü isimler şu sıralarda yeniden İl Jandarma Komutanlığı'na götürülüyor.

Ünlü isimlerin ardından serbest bırakılacağı belirtiliyor.

ÖNCE İFADE, SONRA KAN ÖRNEĞİ

İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ünlü isimler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tahlillerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yapılan işlemin gözaltı olmadığı, mevcutlu ifade alma işlemi olduğu belirtildi.

LİSTEDEKİ İKİ İSİM DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında kan örneği alınacak ünlü isimler arasında bulunan Berrak Tüzünataç daha önce uyuşturucu madde kullanma suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava 2017 yılında görülmüş, ünlü oyuncuya 20 ay hapis cezası verilmişti.

Sosyal medya ünlüsü çift, Dilan ve Engin Polat da daha önce uyuşturucu operasyonu ile gündeme gelmişti. Polat çifti, 2 Mart'ta uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hastanede kan örnekleri alınan çift, savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.