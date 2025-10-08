Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ünlü senarist Gani Müjde ateş püskürdü: 'Mücadeleye baronlardan başlamak gerek'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

12 ÜNLÜ İSİM KAN VERDİ

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları açıklanmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

"İTİBAR OPERASYONU"

Türkiye’nin konuştuğu operasyon sosyal medyanın gündemine otururken ünlü senarist Gani Müjde, söz konusu operasyona tepki gösterdi.

Ünlü senarist “Uyuşturucu baronları, uyuşturucu satıcıları dışarıda cirit atarken ünlüler diye bu insanlara itibar operasyonu yapmak işe yarasaydı öncekiler işe yarardı” diyerek tepki gösterdi.

Müjde, mücadeleye limanlardan ve baronlardan başlamak gerektiğini işaret etti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Gani Müjde, uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu, sanatçıların yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.