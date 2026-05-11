Uşak'ta SOL Parti İl Sözcüsü saldırıya uğradı

SOL Parti Uşak İl Sözcüsü Mahmut Uludağ, 8 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Merkez’de bulunan işyerinin önünde saldırıya uğradı. İş hanının girişine saklanarak bekleyen 5 kişi, Uludağ’ın binaya girmesiyle saldırdı.

Saldırıda burnu kırılan, vücudunda morluk ve ezilmeler oluşan Uludağ için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastanede darp raporu alan Uludağ, Uşak’ta yerel gazetecilik yapan Nurullah Çavuşoğlu ve beraberindeki 4 saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BENİM ŞAHSIMDA MUHALEFETE GÖZDAĞI"

Yaşanan saldırının ardından açıklama yapan Uludağ, saldırının yalnızca kendisine değil, muhalefete yönelik olduğunu söyledi. “Çete mafya gazeteciliği yapıyorlar” diyen Uludağ, şunları kaydetti: “Bu kişiler gazeteciliği paravan olarak kullanıyor, iktidar ve güç sahiplerinin gazeteciliğini yapıyorlar. Devrimcilerin olmadığını düşünüyorlar. Oysa memleketin asıl sahibi devrimciler. Uşak sahipsiz değil. Uşak’ta devrimciler var, ayaklarını denk alsınlar. Bu saldırı bana yapılan bir saldırı değil muhalefete yapılan bir saldırıdır. Benim şahsımda Uşak’taki muhalefete verilen bir gözdağıdır. İsmail Arı gibi gerçek gazeteciler hapisteyken iktidarı arkasına alan çete mafya ilişkili kişiler sağa sola saldırmakla meşgul. Şimdiye kadar her türlü tarikat, çete, mafya ilişkisine karşı mücadele ettik. Şimdiden sonra da etmeye devam edeceğiz.”

SALDIRI PROTESTO EDİLECEK

SOL Parti Uşak İl Örgütü, 14 Mayıs Perşembe günü saldırıya yönelik eylem düzenleyecek. Saat 17.00’de Eski Belediye Binası önünde bir araya gelecek yurttaşlar, Tiritoğlu Parkı’na yürüyecek.