Üsküdar Belediyesi cemaat ve tarikatları bir araya getirdi: AKP ile içlidışlılar!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

İşbirliğinin yalnızca AFAD’la sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Çeşitli cemaat ve tarikatların da yer aldığı İslamcı yapılara yönelik adımlarıyla gündeme gelen AKP’li Üsküdar Belediyesi, 1-10 Aralık tarihleri arasında Gazze için kermes düzenledi. Ancak kermesin bileşenleri dikkat çekti.

Belediyenin hazırladığı tanıtım afişinde, çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla bilinen Ensar Vakfı, Onursal Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, yolsuzluk skandalıyla bilinen Deniz Feneri, iktidara yakınlığıyla bilinen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ismi yer aldı.

Ayrıca Erenköy, Menzi ve Nur cemaati gibi cemaatlerle bağlantılarıyla da bilinen bazı vakıf ve dernekler de organizasyona katıldı. Bunların arasında Sadakataşı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği de bulunuyor. Organizasyon kapsamında kuruluşlar, stand açarak satış yaptı. 1 Aralık’ta düzenlenen açılış etkinliği, “Türkiye’nin önde gelen 15 STK ve yardım kuruluşu, Filistin için buluştu” sözleriyle duyuruldu. Etkinlik 10 Aralık’ta ise son buldu.

