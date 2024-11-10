Üsküdar’da 10 Kasım’da 'Ata’ya saygı zinciri' oluşturuldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Üsküdar'da binlerce kişinin katılımıyla “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirişinin 86. yılında, Üsküdar Belediyesi tarafından “Ata'ya Saygı Zinciri” programı düzenlendi.
Üsküdar sahil hattı boyunca Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu. Yurttaşlar sağanak yağmura rağmen, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Atatürk'ü andı. Boğazda bulunan gemiler de siren çalarak yurttaşlara eşlik etti.
Öte yandan Üsküdar Selimpaşa Atatürk anıtı önünde de 10 Kasım dolayısıyla anma töreni yapıldı. Düzenlenen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, askeri yetkililer ve yurttaşlar katıldı. Tören, protokolün Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.
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