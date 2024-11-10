Üsküdar’da 10 Kasım’da 'Ata’ya saygı zinciri' oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Üsküdar'da binlerce kişinin katılımıyla “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturuldu.

Üsküdar’da 10 Kasım’da 'Ata’ya saygı zinciri' oluşturuldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:46

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirişinin 86. yılında, Üsküdar Belediyesi tarafından “Ata'ya Saygı Zinciri” programı düzenlendi.

Üsküdar sahil hattı boyunca Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu. Yurttaşlar sağanak yağmura rağmen, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Atatürk'ü andı. Boğazda bulunan gemiler de siren çalarak yurttaşlara eşlik etti.

Öte yandan Üsküdar Selimpaşa Atatürk anıtı önünde de 10 Kasım dolayısıyla anma töreni yapıldı. Düzenlenen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, askeri yetkililer ve yurttaşlar katıldı. Tören, protokolün Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.


Etiketler: #mustafa kemal atatürk #10 kasım #Üsküdar Belediyesi #Sinem Dedetaş

İlgili Haberler

Erdoğan'ın 10 Kasım konuşması: Azgın güruh, Atatürk istismarcıları, Gezi...

Erdoğan'ın 10 Kasım konuşması: Azgın güruh, Atatürk istismarcıları, Gezi...
Ünlü isimlerin '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımları

Ünlü isimlerin '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımları
10 Kasım ve Kehf Suresi

10 Kasım ve Kehf Suresi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler