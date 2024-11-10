Ünlü isimlerin '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.
TARKAN
Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum.
CEM YILMAZ
Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum.
TÜRKAN ŞORAY
Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın.
EDİZ HUN
Saygı ve minnetle...
EMEL SAYIN
Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
NEBAHAT ÇEHRE
Sevgi, saygı ve özlemle...
HATİCE ASLAN
Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle.
BİRCE AKALAY
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
HAMDİ ALKAN
Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle...
NURGÜL YEŞİLÇAY
Saygıyla...
ŞEBNEM BOZOKLU
Özlem, şükran ve sevgiyle
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
ESER YENENLER
10 Kasım, saygıyla anıyoruz.
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