Ünlü isimlerin '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımları

Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:32

Güncelleme: 10.11.2024 - 09:32

TARKAN

Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum.



CEM YILMAZ

Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

TÜRKAN ŞORAY

Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın.



EDİZ HUN

Saygı ve minnetle...



EMEL SAYIN

Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.





NEBAHAT ÇEHRE

Sevgi, saygı ve özlemle...



HATİCE ASLAN

Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle.



BİRCE AKALAY

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

HAMDİ ALKAN

Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle...



NURGÜL YEŞİLÇAY

Saygıyla...



ŞEBNEM BOZOKLU

Özlem, şükran ve sevgiyle



ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.



ESER YENENLER

10 Kasım, saygıyla anıyoruz.



