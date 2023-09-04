Üsküdar'da 'ağaç' tartışmasında kan aktı: HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut gözaltında

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:18

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:18

Olay, dün Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, metruk binanın bahçesinde daha önceden budanmış olan ağaçları sahibinden izin alarak R.A. , eşi H. A. ve H. A. toplamaya geldi. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut ve oğlu H.E. ise yaş ağaçların kesildiğini iddia ederek budanmış ağaçları toplayan kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan Nurullah Ankut ve oğlu götürüldüğü hastanenin ardından emniyette ifade vererek adliyeye sevk edildi. 2 bıçak darbesiyle yaralanan R.A.’nın ise tedavisi kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

Emniyette ifade veren H.A., “Komşumun bahçesinden komşundan izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah isimli şahıs ‘Siz hırsız mısınız, bekleyin geliyorum’ diyerek bize çıkıştı. Nurullah isimli şahıs elindeki bıçak ile eşim R.A.’yı göğsünden bıçakladı. Şikayetçiyim” dedi.

ANKUT'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nurullah Ankut ise, “Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. R.A. ile aramızda daha önceden sokak da hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış bu konudan dolayı da onlarla da husumetimiz vardır. R.A., R.A’nın eşi ve H.A. sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. 'Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?' dedim. Şahıslar da bana 'sahibinden izin aldık' dediler. Bana küfür ettiler. Bu olayda oğlum kimseye saldırmadık” dedi.

Hastanede tedavi gören R.A., “Ailemle dalları kesmeye başladık. Nurullah’da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı” dedi.

HKP'DEN AÇIKLAMA

Olay üzerine Halkın Kurtuluş Partisi'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP’lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen Genel Başkan’ımız, yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen AKP’li insan, hayvan ve doğa düşmanlarını uyarmış, bunun üzerine bu güruh, Genel Başkan’ımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır. Bu güruh aynı zamanda Genel Başkan’ımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur. Aynı AKP’li Ortaçağcılar, daha önce benzer nedenlerden ötürü Genel Başkan’ımıza ve ailesine saldırmaya yeltenmişlerdir. Yani yaşanan olay, bunun devamı niteliğindedir.

Genel Başkan’ımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır. Genel Başkan’ımızın oğlu da Ortaçağcıların saldırısında dizinden ve farklı yerlerinden yaralanmıştır.

Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir."



