Üst düzey MEB yetkilisi görevden alındı… CHP’li Başarır’dan flaş ‘LGS’ iddiası: ‘Görevden alınan sorumlunun çocuğu 2022’de tüm soruları tam yapmış’

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Bakanlıkta bugün üst düzey bir bürokrat görevden alındı. Bakanlığın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı.

Söz konusu durum hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler" ifadelerini kullandı.

TBMM’de ise söz konusu şaibe gündeme tekrar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Üst düzey MEB yetkilisi görevden alındı…



CHP’li Başarır’dan flaş ‘LGS’ iddiası!



‘Görevden alınan sorumlunun çocuğu 2022’de tüm soruları doğru yapmış’https://t.co/ZIcz2jCXBb pic.twitter.com/8WoUQo83d7 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 17, 2025

“G ÖREVDEN ALINAN SORUMLUNUN ÇOCU ĞU 2022’DE T ÜM SORULARI DO ĞRU YAPMIŞ”

Başarır, şunları söyledi:

"Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGS sınavıyla ilgili bir açıklaması var, bir kez daha vicdanları yaraladı. Diyor ki: 'Günlerdir LGS Sınavı'nın sorularının çalındığına ilişkin algılar yapılıyor, evlatlarımızın başarısı üzerinden oyunlar oynanıyor' ve hemen sonrasında 'Türkiye sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir' diyor. Utanarak söylüyorum ki 2009'da soruların daha önceden çözdürülmesi nedeniyle polis meslek yüksekokullarının sınavı iptal edilmiş. 2010 yılında bu ülkede soruların sızdırılması nedeniyle KPSS sınavı iptal edilmiş. Yine 2011'de KPSS sınavları çalınmış. Tam on üç yıl önce de ÖSYM sınav sorularının çalınacağına dair Polis Akademisi'nin raporu var.

Şimdi bugün de 1 milyon öğrencinin girdiği sınav sorularının çalındığı bir gerçek. Bakan inkâr ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. Ve imam-hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam-hatip lisesinde 39 tane 1'inci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir."

Bu ifadelerin ardından AKP’li Mustafa Varank ile CHP’li Başarır arasında çıkan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi.