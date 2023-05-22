Usta kalem Mustafa Ekmekçi anıldı: 'Kimsesizlerin kimsesiydi'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Anmaya eşi Aldoğan Ekmekçi ve kızı Eylem Ekmekçi’nin yanı sıra gazetemizin yazarları Işık Kansu ile Mustafa Balbay, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan, gazeteciler, dostları ve sevenleri katıldı.

Ekmekçi’nin unutulmaz bir gazeteci olduğunu söyleyen Mustafa Balbay, “Ekmekçi, kimsesizlerin kimsesisiydi. Gazeteciliğe girenlerin Uğur Mumcu’yu, Mustafa Ekmekçi’yi öğrenmeden yol almaları gerçekten mümkün değil. Onun kaleminde mürekkep olarak vicdan, doğruluk, hak, adalet vardı. Bu değerler ölmedikçe o da ölmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘ÖZLEMİMİZ DİNMEDİ’

Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Rahmi Yıldırım da mezarı başında andığı Ekmekçi’ye, “Seni yetirmenin hüznü hiçbir zaman eksilmedi. Sana özlemim hiçbir zaman dinmedi. Son nefesime kadar da seni hep sevgi ve saygıyla anacağım ama sen belleğimde hep gülümseyen yüz ifadenle ve hayat duruşunla kalacaksın” diye seslendi.