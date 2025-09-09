Utanç görüntülerini paylaştı: Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kapısını kırdılar!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl kongresinin 45. Hukuk Hahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetim ekibi görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 5 kişilik kayyum heyeti atandı.

Heyet içinde bulunan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz kayyum olmayı reddetti.

Tekin'in 'pazartesi il başkanlığına geleceğim' sözleri üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasına alındı.

Tekin dün (8 Eylül Pazartesi) 5 bin kişilik polis ordusuyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. CHP'liler Tekin'i binaya sokmamak için direnince polis ve partililer arasında arbede çıktı.

CHP Milletvekili Cem Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların vahametini ortaya koydu.

TOPLANTI SALONUNUN KAPISINI KIRDILAR!

Avşar'ın yaptığı paylaşımda, CHP'nin artık "eski" İstanbul İl Başkanlığı olan binadaki toplantı salonunun kapısının kırıldığını duyurdu.

Avşar paylaşımında, "Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor? Kim yazdı bu emri size? Bu bizim bildiğimiz hukuk değil, bu sizin 'iktidarı bırakmamak için her şeyi yaparım' hukukunuz" dedi.

Avşar'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümünde, gitme korkusundan elleri ayaklarına dolaşanların düştüğü durum: İl başkanlığımızın toplantı odasının kapısını kırmak! Hukuk işliyormuş öyle mi? Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor? Kim yazdı bu emri size? Bu bizim bildiğimiz hukuk değil, bu sizin “iktidarı bırakmamak için her şeyi yaparım” hukukunuz."