Uyarılar Meclis raflarında kaldı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:40

Meclis’in geride kalan iki yasama döneminde; Türkiye’de yaşanan çocuk istismarı ve çocuk ölümleri olaylarına bağlı olarak farklı isimlerle araştırma komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, çocukların daha iyi korunmasına ilişkin neler yapılabileceğiyle ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı raporlar yayımladı. Giresun’da 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümünün ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonu Temmuz 2020’de raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, bu gibi olaylar için “Olay yeri inceleme ekibi bulunmayan ilçelerde olaylara müdahalede yaşanan zaman kaybı nedeniyle delillerin kaybolması veya bulunan delillerin niteliğinin değişmesi. Olay yerinin yakın ve uzak çevresinin gerekli şekilde araştırılmaması” gibi sorunların yaşandığı aktarıldı. Buna karşı da “Olay yeri inceleme konusunda yeni teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve mevcut olay yeri inceleme protokollerinin bu kapsamda geliştirilmesi” gibi önlemlere yer verildi. Raporda ayrıca toplumun ve ailenin şiddete karşı bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

‘AİLE İÇİ ŞİDDET’ UYARISI

Raporun muhalefet şerhlerine yer verildiği bölümünde ise; çocukların yaşadığı olaylarda aile içi şiddet olaylarının da gözardı edilmemesi gerektiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Aile içinde yaşanabilecek şiddetin gözardı edilmesi, ailenin mutlak bir kutsal ve ideal yapı olarak görülmesi, çocukların da şiddet riskinden korunamaması sonucunu doğurmaktadır. ‘Melek anne’ ile ‘cani anne’ gibi iki uç cinsiyetlendirilmiş imaj/temsil ile toplumsal normları kurmak yerine, aile içinde gündelik hiyerarşilerin ve şiddetin nasıl üretildiğinin, yani erkek egemenliğinin sorgulanmasını sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin, hem sağlık meslek gruplarının eğitimlerine hem de temel eğitim müfredatına alınması gerekmektedir.”

‘KAYIP OLAYLARI’ ÖNLEMLERİ

Karaman’da Ensar ve KAİMDER üzerinden gündeme gelen öğrenci yurtlarındaki cinsel istismar olayı sonrası kurulan çocuk istismariyla ilgili araştırma komisyonu da Kasım 2016’da hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Bugün Adalet Bakanı olan Yılmaz Tunç’un başkanlığı yaptığı komisyonun raporunda ulusal bir çocuk politikası geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda kayıp çocuklarla ilgili olaylara ilişkin “Kayıp çocuk olaylarında ilk saatlerin önemi göz önünde bulundurulduğunda hassas ve sistematik çalışmalar yürütülmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kaybolan çocuğun bulunmasının toplumsal sorumluluk olduğu bilinci ile sosyal medya üzerinden de paylaşılan bilgilerle polis-halk etkileşimi sağlanması, çocuğun zarar görmeden bulunması açısından büyük önem taşımaktadır” denildi. Raporda “Çocukların erişebilecekleri ALO Çocuk Yardım Çağrı Merkezi kurulmalıdır” gibi öneriler de yer aldı.