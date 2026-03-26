Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı’nın ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında olduğu 14 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alınmıştı.

Kerim ve Hakan Sabancı yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

'Sabancı kardeşlerin' savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Hakan Sabancı, verdiği ifadede “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım” ifadelerini kullandı. Sabancı, kendisine sorulan Aygün Aydın için ise , “Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır” sözlerini sarf etti.

“BU KİŞİYLE HİÇBİR YERE GİTMEDİM”

Hakan Sabancı’ya, Aygün Aydın 19 Şubat 2026 tarihinde "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de bulunan roofta yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu." ifadesi sorulurken Sabancı, “Bu beyanı kabul etmiyorum” dedi.

Kerim Sabancı ise verdiği ifadede şunlara yer verdi:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. (Yurt dışında da uyuşturucu madde kullanmadım) Mert Ayaydın ve İbrahim Barut isimli kişileri tanıyorum. Bu kişiler benim yakın arkadaşlarımdır. Bu kişilerden Mert Ayaydın ile bir keresinde Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenmiş olan eğlence partisine Mert Ayaydın'ın daveti üzerine katıldım. (2025 yılı Ekim ayı sonu olmalı) Benim bu partiye katılmamın sebebi ünlü bir Dj'in performans gösterecek olmasıydı. Buraya biz deniz taksi ile gittik. Yaklaşık olarak 2 saat burada kaldım. Herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. İçerideki ortamı anlatacak olursam, içerinin yüksek sesli müzik eşliğinde insanlar eğleniyordu. Ortamın karanlık olmasından dolayı içeride kimlerin olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ancak buradan Dj performansının bitmesinin ardından ayrıldım. (Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum) Diyeceklerim bundan ibarettir dedi."