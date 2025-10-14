Vahap Seçer'den 'Gazze'de ateşkes' değerlendirmesi: 'Umut ediyorum bölgede kalıcı bir barış sağlanır'

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen toplantıda komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 29 madde olmak üzere toplam 45 madde görüşüldü.

ÖĞRENİM YARDIMI DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 24 EKİM

Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere verilen ‘Öğrenim Yardımı Desteği’ne başvuruların 24 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini aktardı. Mersin Büyükşehir olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteyi kazanan Mersinli gençlere geri ödemesiz öğrenim yardımı desteğini sürdürdüklerinden söz eden Seçer, “Gençlerimizin eğitim yolculuklarına katkı sunmak ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla sağladığımız öğrenim yardımı miktarlarını Meclis’in desteği ve onayıyla bu yıl yüzde 40 oranında artırdık” dedi.



2 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere 7 bin TL, 4 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere 14 bin TL, 5 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere 17 bin TL ve 6 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere de 21 bin TL öğrenim yardımı yaptıklarını belirten Seçer, “Öğrenim yardımı başvuruları 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrenim yardımları beyana tabi ve öğrencilerden herhangi bir puan ya da ailelerden gelir-gider belgesi istemiyoruz. Beyan eden, ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteye girme hakkı kazanan Mersinli her gencimiz Mersin Büyükşehir Belediyemizin bu eğitim desteğinden yararlanabilir” diye konuştu.

Seçer, öğrencilerin başvurularını ‘www.mersin.bel.tr’adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerini söyledi.



Seçer, dünya gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Birkaç gün önce Gazze’de ateşkes ilan edildi. Orta Doğu bölgesi tarihi bir süreç yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin iç siyasetini iç dinamiklerin değil dış dinamiklerin belirlediğine dikkati çeken Seçer, “Eğer bir tehlike görüyorsak gardımızı alıyoruz ve bu konuda da Türkiye’de önemli gelişmeler oluyor. Sonuç itibarıyla Gazze’de iki yıldır devam eden bir katliam var. Bu savaşın ötesinde bir şey ve bu başka saiklerle yapılan bir katliam. 70 bin insan öldü, 150 binden fazla insan ya sakat kaldı ya da yaralandı. Birçok insan evinden, yuvasından edildi. İnsanlar kıtlıktan öldü ve çoğunlukla mağdur olan da kadınlar, çocuklar ve bebekler oldu. Bu bir insanlık ayıbı ve insanlık suçudur” dedi.



Bu durumun lanetlemekle geçiştirilecek bir tablo olmadığını dile getiren Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

“TÜRKİYE HER ZAMAN BU BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLDU”

“Umut ederim Türkiye, hem oradaki mazlum halkların geleceği hem de bizim için doğru yerde, doğru zamanda ve doğru müdahalelerde bulunur. Her şeyden önemlisi de bu yeni gelişmeler Orta Doğu’da Türkiye’nin konumunu ve durumunu güçlendirecek, bizi her zaman bu bölgede lider bir ülke yapacak. Biz her zaman bu bölgenin parlayan yıldızı olduk. Bunun da en önemli kısmını laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon ortaya çıkarıyor. Bizimle uğraşmak, bizi sarsmak ve bizi yerimizden etmek, Orta Doğu’da başka bir ülkeyle uğraşmakla mukayese bile edilmez. Bunun kıymetini biliyoruz. Bu kıymet referansı ve bilinciyle de bu ülkeye yararlı birer birey ve yararlı birer siyasetçiler olmak için gayret sarf ediyoruz. Umut ediyorum bölgede kalıcı bir barış sağlanır ve bir daha böyle acılar yaşamayız.”

ALTYAPI ELEŞTİRİLERİNE YANIT: “BU ÜLKEYİ 23 YILDIR SİZ YÖNETİYORSUNUZ”

Mut’a 30 yıl önce yapılmış altyapı deşarjının Göksu’ya akıtılmasına ve altyapıda yaşanılan sorunlara ilişkin eleştirilere yanıt veren Seçer, şunları kaydetti:

“Bu bilinçli bir kara propaganda. Yap kanalizasyonu, sistemleri bağla ama nereye akıyor bilmiyoruz. Biz 6 yıldır görevdeyiz, 6 yıl içinde bütün altyapıyı değiştirmek kolay mı? Şimdi milyar liralık ihalelere çıkıyoruz, her tarafı baştan sona yenileyeceğiz. Bir tane arıtma sorunu olan yer kalmıyor. 30 yıl önce yapılmış ama 30 yıl önce bu memleketi ben yönetmiyordum. Aynı sorun Aydıncık’ta da var. Ben yapmadım İl Özel İdare döneminde yapmışlar. Arkadaşlar unutmayınız ki; bu ülkeyi 23 yıldır siz yönetiyorsunuz, ben yönetmiyorum. İl Özel İdare ise sizin hüküm ve tasarrufunuz altındaydı. Ben demiyorum ki sorun yok ama sorunu ortaya koyarken iyi niyetli olmak lazım.”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN SUSUZLUĞA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz Bölgesi’nde azalan yağışlar nedeniyle 2 yıldır kuraklık yaşandığının altını çizen Seçer, “Küresel iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği yer Akdeniz Bölgesi, en üst tehlike kodunda. Çok derinden su sıkıntısı yaşanıyor ama Mersin’de yaylalar ve sahil kesimleri dışında su sıkıntısı yaşanmadı. Oralarda da minimize ettik su sorununu. Yani bir yaz boyu hepimiz teyakkuzdaydık. 2 tane barajımız var; Berdan Barajı ve Pamukluk Barajı. Onların sayesinde Tarsus ve Mersin Merkezde su sorunu yaşamıyoruz. Şu anda bile baraj doluluk oranımız oldukça iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE BİN 400 KÜSUR BELEDİYE VAR VE SANKİ HEPSİ CHP’Lİ BELEDİYE”

Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından yapılan konserler konusunda da Meclis üyelerinden gelen sorulara yanıt verdi. Meclis üyelerinin ‘Bütçelere dikkat edilmesi, makul rakamların dışına çıkılmaması ve konserlerde daha ziyade yerel sanatçıların tercih edilmesi’ ile ilgili söylemlerine yanıt veren Seçer, “Konserler konusunda dikkatler sadece CHP’li belediyelerde. Türkiye’de bin 400 küsur belediye var ve sanki bu tip uygulamaları sadece CHP’li belediyeler yapıyor. CHP’li belediye başkanlarını bir kenara bırakalım, ‘Konser olmamalı’ diyen belediye başkanımız var mı? Biz hasta vatandaşın da acısını dindiririz ama gençler var, insanların psikolojisi var, bir kültür ve gelenek var. İnsanları bir araya getirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı, CHP ya da İYİ Parti diye bir şey var mı? Ben CHP’li belediye başkanıyım ama İYİ Parti’nin de etkinliğine de farklı etkinliklere de koşa koşa giderim” ifadelerini kullandı.