Vahap Seçer’den Zeydan Karalar ve Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Cezaevi’nde yol arkadaşlarımız Zeydan ve Ekrem Başkanları ziyaret ettim. Her ikisinin de morali yüksek, halkına güveni tam ve tüm yurttaşlarımıza selamları var. Zeydan Başkan, 'Beni mesnetsiz suçlamalarla, siyasi talimatlarla tutukladılar. Başım dik, alnım açık.' diyerek yaşadığı adaletsizliğe isyan ediyor. Ekrem Başkan ise hem kendisi hem de aynı dosyada hiçbir somut delil olmadan içeride tutulan onlarca masum insan için itirazlarını dile getiriyor.

İktidarın amacının hukuk dışı uygulamalarla bizleri korkutmak, yıldırmak ve susturmak olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacak, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin büyük çoğunluğunun iktidarın değişmesini istediğini biliyoruz. İktidarın gün geçtikçe artan telaşının ve antidemokratik uygulamaların sebebi de bu zaten. Halkımızın bize verdiği görevi eksiksiz yerine getirirken, partimizin ve arkadaşlarımızın hukukunu da sonuna kadar koruyacağız. Milletimizin desteğiyle kazanan mutlaka biz olacağız."