Vahap Seçer: İktidar bu kararla 'Biz sizinle mücadele edemiyoruz' demek istedi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilere yönelik Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen ''Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni''ne katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalar yapan Seçer, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı değerlendirdi

BÜYÜKŞEHİRDEN 3 FARKLI KALEMDE DESTEK

Düzenlenen program kapsamında başta don ve doğal afetlerden etkilenenler olmak üzere, üreticilere 3 farklı kapsam altında destek verildiğini belirten Seçer, örtü altı sebze üretimi yapan 5 bin üreticiye kişi başı 15 kilogram olmak üzere 75 bin kilogram sera ipi, don zararından etkilenmiş 500 üreticiye kişi başı 30 kilogram olacak şekilde 15 ton sera ipi olmak üzere, toplam 5 bin 500 üreticiye 90 bin kilogram sera ipi desteğinde bulunulacağını söyledi. Yapışkan tuzak desteği kapsamında ise bin üreticiye toplam bin kutu dağıtım yapılacağını ifade eden Seçer, üretim alanı 1-12 dekar olan üreticilere de üretici başına 40 litre sıvı azot, 20 litre organik gübre olmak üzere kişi başı 60 litre olmak üzere toplam 67 bin 740 litre gübre desteği verileceğini kaydetti. Seçer, desteklerin önümüzdeki günlerde Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli ve Tarsus’taki üreticilere de yapılacağını söyledi.

"HUKUKUN OLMADIĞI YERDE HİÇBİR ŞEY KONUŞMAYA GEREK YOK"

Hukukun olmadığı bir yerde hiçbir konunun konuşulmaması gerektiğini belirten Seçer, "Bizim burada olmamızın güvencesi bile hukuktur. Üretiminizin, paranızın, servetinizin, malınızın, her şeyden önemlisi canınızın güvencesi hukuktur. Hukukun olmadığı yerde hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Artık yaşam zehir olur, Türkiye süratle bu noktaya doğru gidiyor" dedi. Siyasette rakipleri yenmek için hizmette yarışarak kazanmak gerektiğini vurgulayan Seçer, "Siyasette iktidarsanız, iktidar gücünü kullanıp, iktidarın kurumlar üzerindeki yetkisini, gücünü kullanarak Anayasa’yı bir kenara bırakarak, rakiplerinizi hukuk dışı yollarla yok etmeye kalkışırsanız, vatandaşları endişeye sürüklersiniz. Onun için endişeliyiz" diye konuştu.

"NEREDE KALDI DEMOKRASİ?"

Demokrasilerde her partinin değerli olduğunu vurgulayan Seçer, geçmişten bugüne hizmet etmiş bütün partilerin demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti. Partilerin var olmasıyla demokrasinin de var olacağını söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

''Hukuki dille söyleyecek olursak, 'Tedbiren görevden aldılar ve bir heyet atadılar.' İktidar aldığı bu kararla 'Biz sizinle mücadele edemiyoruz' demek istedi. Mersin, Adana, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri çalışıyor. 410 belediyemiz var, hepsi çalışıyor ve bunların halkta karşılıkları var. Övünerek söylüyoruz, yüzde 45’le seçildik, oyumuz yüzde 60’a çıktı. Bu oran çalışarak ortaya çıktı. Halk bize güvendi ve inandı. ‘Şimdi bunlar böyle giderse iktidarı da kazanacak. Ne yapacağız? Hizmet yarışında bunları bu şekilde yok edemiyoruz, geçemiyoruz. En iyisi bunların içine nifak sokalım, bunları birbirine düşürelim, karıştıralım ve zayıflatalım. Bunları rakip olarak yok edelim ve bir başımıza kalalım’ dediler. Ne güzel demokrasi. İktidar gücünü, yargıyı ve devletin diğer kurumlarını kullan, ondan sonra da bizleri ve rakiplerini ekarte et. Nerede kaldı demokrasi?"

"MEMNUN OLAN HİÇ KİMSE YOK"

Demokrasi olmazsa ülkenin kötü bir yöne gideceğini ve bir kişiye verilen güç ile kişinin de kötü bir insana dönüşeceğini belirten Seçer, "Şimdi biz bununla mücadele edeceğiz. Partimiz bu mücadeleyi kazanacak, dimdik ayakta olacağız. Biz sizlerin umuduyuz, bunun farkındayız. Tüm yurttaşlarla konuşuyoruz. MHP’li, AK Partili yurttaş 'memnun değilim' diyor. Az önce çiftçiler şikayet etti, fabrikada çalışan, memur, esnaf, emekli memnun mu hayatından? Memnun olan birini söyleyin, memnun olan yok. AK Parti’ye yıllarca oy vermiş ama AK Parti enerjisini bitirmiş. Yurttaş, 'CHP’yi iktidara getireceğiz. Yerel seçimde getirdik, memnunuz. Çok şükür elinize sağlık iyi hizmetler yapıyorsunuz' diyor ve bunu iktidar duyuyor. Onun için CHP ile uğraşıyor. Ama hiç merak etmeyin CHP 100 yıl önce kuruldu, dünyanın en kadim partilerinden birisi. Cumhuriyet Halk Partililer, 100 yıl öncesiyle aynı vatan aşkıyla, aynı şevkle hem partisine sahip çıkacak hem ülkesine sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ"

İktidarın yıldırmalarına karşı daha fazla çalışacaklarının altını çizen Seçer, "Hepimiz yan yana, omuz omuza, bu ülke için, ülkenin geleceği, demokrasisi, sadece kendimiz için değil, diğer partilere oy veren seçmenler için de mücadele vereceğiz. Partimizi dimdik ayakta tutacağız, ülkemizin umudu olmaya devam edeceğiz. Bizim duygularımız iyi, bizim duygularımız memleket aşkı ve memleket sevdası. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz" dedi.