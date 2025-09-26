Vahap Seçer, muhalif kanalları eleştirdi: 'Ekranlarda hep CHP tartışılıyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sürekli CHP’yi tartıştıkları gerekçesiyle Halk TV, Sözcü TV ve TELE1’i eleştirdi.

Seçer, “CHP’nin bir an önce bu tartışmalardan kurtulup gerçek gündemi de halkın önüne sunması lazım” dedi.

"BU BİZİM İÇİN MUAZZAM BİR KÖTÜLÜK"

Halk TV’de sunucu Gözde Şeker’in 38’inci Kurultay’ın iptali ihtimalini sorması üzerine Seçer, şöyle konuştu:

"Mutlak butlan üzerinden hiç vakit yitirmeyelim. Bence Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bir bütün halinde saldırı var. Ankara’daki mahkeme olur İstanbul’daki mahkeme… Her taraftan bir saldırı var, bu süreç böyle devam edecek. Partimize yönelik saldırıları yarın bitecek diye anlarsak hataya düşmüşüz, gaflet içinde oluruz. Bizim burada ne yapacağımız önemli. Butlan da olsa olmasa da partiyi bir arada tutma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor.

Burada partim adına, partimin bir arada olması adına cesurca bazı açıklamalar yapmak isterim. Biz kendi yankı odamızda farkında değiliz, birbirimizle kavga ediyor, birbirimize öfkemizi kusuyoruz ama avucunu ovuşturan iktidar bizi ilgiyle izliyor. Televizyonları açın, kanallarda iktidar yanlısı yorumcular, bizim arkadaşlarımız da maalesef bunlarla beraber yayınlar yapıyorlar. Daha da acısı, Halk Tv’de yayın yaptığımın farkındayım ama iktidara karşı cesurca muhalefet yapan Halk TV, Sözcü, Tele 1 gibi kanallarını da açtığımız zaman aynı tartışmaları görüyoruz. O zaman bütün televizyon ekranlarında iktidara karşı olan iktidarın yanında gözüken ekranlarda hep Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyor. Bu bizim için muazzam bir kötülük. Enerjimizi kendi içimizde harcıyoruz rakibe enerji bırakmıyoruz.”

"CHP'NİN BİR AN ÖNCE BU TARTIŞMALARDAN KURTULMASI LAZIM"

Her genel başkanın kendileri için saygın olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Bu tartışmaları CHP’nin bitirmesi lazım. Öncelikle şu an sayın genel başkan, iyi niyetle çabaladığını hepimiz görüyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Bu süreçlerin krizsiz atlatılması için biz de katkı da bulunuyoruz. Küçük tartışmaların büyük bir aleve dönmemesi için çaba sarf ediyoruz. CHP’nin bir an önce bu tartışmalardan kurtulup gerçek gündemi de halkın önüne sunması lazım.”

GÜRSEL TEKİN'DEN DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise Seçer'in sözlerine destek vererek şunları söyledi:

"Sevgili Vahap Seçer, ağzınıza sağlık. Ancak şunu da açıkça ifade etmek isterim: Halk TV, TELE1, Sözcü TV gibi “bağımsız” medya kuruluşları, son dönemde tarafsızlık ilkesinden uzaklaştıkları için, en az yandaş medya kadar partiye zarar veriyor. Gerçekleri dile getirmekten çekinmeyen, özgür ve tarafsız basına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."