Vahap Seçer: 'Mersin'e 'özel destek' verin'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:36

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:36

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün iş dünyası ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Mersin’in nüfusunun deprem sonrasında yaklaşık 350 bin kişi arttığına dikkat çeken Seçer, bu rakama kentteki su tüketimi oranlarında yaptıkları ölçümler ile ulaştıklarını söyledi.

Seçer şöyle konuştu:“Depremzedelere her zaman Mersinimizin kapısı açık. Deprem sonrasında Mersin’e gelen yaklaşık 350 bin kişiden ortalama 150-200 bin kişi kentte kalacak. Zaten 400 bin sığınmacı vardı. 50 bin daha geldi. Bu daha fazla da olabilir. Bu kentin nüfusu 2.5 milyon, 2.7 milyon arasına kadar ulaşabilir. Bizim istediğimiz belli. Özel bir statüyle burada yatırımda öncelikli il kapsamına alınacak. Bana vereceği borcu İller Bankası artık verecek. Metro imzası bir an önce atılacak. Bu kadar basit.”