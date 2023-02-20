Cumhuriyet gündeme getirmişti... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 'Tisan' isyanı: Koyun can derdinde, kasap et!

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:07

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:55

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Silifke Tisan'da bulunan yarımadanın, "kıyı kanununa aykırı" olarak imara açılmasına ve depreme rağmen bölgede iş makinelerinin çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından Silifke Tisan'da çalışan iş makinelerinin videosunu paylaşan Başkan Vahap Seçer, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Koyun can derdinde, kasap et. Burası Silifke Tisan! Rant hırsı afet dinlemiyor. İş makinaları depremde bile harıl harıl çalışıyor. Yarımada kıyı kanununa aykırı imara açıldı. Dava açtık, devam ederken ilçe belediyesi ruhsatı verdi; Sahil dolduruldu, inşaat başladı."

Geçen yıl ağustos ayında gazetemizde yayımlanan haberde, halihazırda 500 adet konutun bulunduğu Tisan'da, MHP'li Silifke Belediyesi'nin yıllardır yapılaşmadan korunan bakir alanlarda iki katlı konutlar ve 5 katlı bir otel yapılmasını öngören 1/1000 ölçekli plan hazırladığı belirtilmişti.

Planlar daha meclise bile gelmeden bin konutluk yapılaşma için projeler hazırlandığı, arsaların satıldığı, yeni konutların maket üzerinden satışlarının başlandığıda işaret edilen haberde, "Yüksek yargı mensupları ve üst düzey bürokratlardan oluşan bir kooperatifin yarımada üzerinde bin konutluk bir proje hazırladığı ve maket üzerinden en ucuzu 2 milyon lira olacak şekilde satışlara da başladığı" ifade edilmişti.