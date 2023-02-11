Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı getiriliyor"

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:06

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:13

6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 kentte on binlerce can kaybına, yaralanmaya ve çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı, depremin vurduğu illerden göç başladı.

Mersin de depremin vurduğu illerden en fazla göç alan kentlerin başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem göçünün başlamasıyla depremzedelerin otogarda karşılanmasından geçici barınma alanlarına alınmasına, gıda ve kıyafet yardımından sağlık yardımına kadar birçok alanda çalışmalar yaptı.

Belediye şu anda insan kaynağının büyük kısmını depremzedelerle ilgili çalışmalara ayırmış durumda.

SURİYE’DEN YENİ GÖÇ DALGASI İDDİASI

Mersin, deprem göçünün ilk hedef noktalarından biri olurken, deprem anına kadar bölge illerinde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yanı sıra Suriye’de yaşayanların da Mersin’e getirildiği iddiası Mersin kamuoyunu birkaç gündür meşgul ediyor.

Bununla ilgili iddialar ve tartışmalar, KYK’ye ait kız öğrenci yurduna ve Fuar Merkezi'ne Suriyeli depremzede sığınmacıların getirilmesiyle başladı.

YURDA GETİRİLEN SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada 2 gündür dolaşan haberler ve videolar üzerine CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından “Kamuoyunu meşgul eden ve benim de yakından takip ettiğim KYK Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen Suriye’den gelen sığınmacıların tahliyesi, şu an belediyemizin otobüsleri ile valilik tarafından yapılmaktadır. Ancak şehrimize gelişleri devam etmektedir. Mersin bu yükü taşıyamaz” açıklamasını yaptı.

“MERSİN BUNU TAŞIYAMAZ”

Vahap Seçer, ilerleyen saatlerde bir başka açıklama yaptı ve planlı şekilde Mersin’e Suriyelilerin getirildiğini açıkladı.

Seçer, “Deprem bölgesinde barınma sorunu had safhada. Başta Mersin olmak üzere, diğer şehirlere yoğun göç başladı. Mersin’e gelen vatandaşlarımız aç açık kalmasın diye, biz tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ancak bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi şart. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Deprem bölgesinden yüzbinlerce vatandaşımız Mersin’e geliyor. Biz milletimizi bağrımıza basarız. Ancak planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı da getiriliyor. İlgilileri uyarıyorum! Zaten 400 bin sığınmacıyı getirdiniz, bunu da taşıyamayız. Mersin’e bu kötülüğü yaptırmayız” ifadelerini kullandı.

Haber: Abidin Yağmur

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