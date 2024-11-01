Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
Vaizin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyetin ilan şekli tam bir rezalet idi! Ülkemizde laikliğin zoraki yapılmasına karşıyım.”
Antalya’nın Alanya ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı müftülükte görev yapan Y.D. isimli vaizin, sosyal medyada yaptığı Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı paylaşımlar büyük tepki çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden maaş alan bir kamu görevlisinin Cumhuriyet için “dayatma” şeklindeki mesajları, laiklik karşıtı paylaşımları ve Atatürk ilke ve inkılaplarına hakaret içermesi yurttaşların tepkisine neden oldu. Bu tepkilerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi harekete geçerek hukuki süreç başlattı.
Vaizin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyetin ilan şekli tam bir rezalet idi! Ülkemizde laikliğin zoraki yapılmasına karşıyım.”
Etiketler: #Vaiz #Cumhuriyet #Atatürk #hakaret
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