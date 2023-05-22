Çavuşoğlu'ndan canlı yayında Suriyeli itirafı: Babamın koyunları var, 'çoban bulamıyorum' diye söyleniyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Habertürk TV'de konuk olduğu programa, Çavuşoğlu'nun Suriyeli sığınmacıların gönderilmesiyle ilgili kendi ailesi üzerinden anlattığı örnek damga vurdu.

Suriyelilerin tamamının gönderilmeyeceğini, tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var" dedi

Çavuşoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Sahadayız dolaşıyoruz. Seçim öncesi popülizm yapmak doğru değildir. Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Eskiden Anamur'dan getirirdi. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz. Çok daha fazla Suriyeli'yi Suriye'ye göndereceğiz. Yol haritası da bunu kapsıyor. Geri dönüşün takvimi, güvenli bölgede bunların döneceği imkanların yaratılması için çalışmalar başlatılmıştı."