Vali Konağı’nda inşaat bitmiyor

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

Kamuda tasarruf tartışmaları sürerken ihalelerin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de İstanbul’da yaşandı. Şişli Nişantaşı’nda yer alan Vali Konağı’nın bahçe peyzajı, tefrişat ve iklimlendirme uygulaması işi için Doğal Kaynaklar, Ruhsat Kültür Varlıkları Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 9 Ağustos’da ihaleye çıktı. İhaleyi 112 milyon 893 bin TL’ye Alba İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Söz konusu şirket daha önce valilik binasının birçok ihalesini de almıştı. Geçen yıl Valilik Konağı’nın restorasyonu için beş ay arayla iki ihale yapıldı. Bu ihaleleri 39 milyon 879 bin TL ve 93 milyon 954 bin TL’ye Alba İnşaat aldı.

1.1 MİLYARLIK İHALE

Şirket bugüne kadar 1.1 milyar TL’lik 32 kamu ihalesine imza attı. Bu ihaleler arasında birçok tarihi yapının restorasyon işi de yer alıyor. Şirket, Teşvikiye Camisi, Yıldız Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi, Yavuz Sultan Selim Camisi’nin restorasyonunu yaptı. Ayrıca şirketin 2020 yılında Valilik makam katı ihalesini alması da tartışılan konular arasında yer aldı.