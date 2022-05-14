Valilik duyurdu: Tunceli'de eylem ve etkinlikler 7 gün izinle yapılacak

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:01

Tunceli'de eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle mülki amirin iznine bağlı yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "ilgili mevzuat çerçevesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler alındığı" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızın izni dışında Tunceli sınırları içerisinde umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, afiş ve poster açma, meşale yakma/taşıma vb. tüm eylem ve etkinliklerin 14 Mayıs günü saat 00.01 ile 20 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."