Valilik, Onur Yürüyüşü'nü hedef alan Yeniden Refah'ı arayıp bildirmiş: 'Kesinlikle izin vermeyecek'
Onur Yürüyüşü'nü hedef alan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Ankara Valiliğinin kendisini bizzat arayarak yürüyüşün yasaklandığını bildirdiğini açıkladı.
Ankara Kuğulu Park’ta yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Yürüyüşe geçmek steyen gruba biber gazı sıkıldı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan yürüyüşü hedef alan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Ankara Valiliği tarafından bizzat aranarak yürüyüşe izin verilmeyeceği bilgisinin kendisine aktarıldığını söyledi.
Yürüyüşe "LGBT'ye geçit yok. Yürütmeyeceğiz" diyerek hedef alan Melih Güner'in sosyal medya hesabından Ankara Valiliği'ne teşekkür ettiği mesajı şöyle:
"Ankara Valiliğimize, Bugün yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini bizzat arayarak belirttikleri için teşekkür ediyorum."
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