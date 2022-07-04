Gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri serbest bırakıldı

Eskişehir'de Onur Yürüyüşü gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan 10 LGBTİ+ aktivisti serbest bırakıldı.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:40
Gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri serbest bırakıldı
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Eskişehir'de Onur Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBTİ+ aktivistleri dün gözaltına alındı. Polis engeliyle karşılaşan aktivistlerden 10 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan LGBTİ+ üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı.


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