Valilik paylaşıp sildi: 15 Temmuz videosunda İmamoğlu mitinginden görüntüler yer aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz'un yıldönümü kapsamında yapılacak Saraçhane buluşması çağrısında Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı için mazbata aldığı günün görüntüleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:43
Valilik paylaşıp sildi: 15 Temmuz videosunda İmamoğlu mitinginden görüntüler yer aldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.

Bir dakikalık videonun 49'uncu saniyesindeki görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane binası önünde yaptığı kutlamanın görüntüleri yer adı.

Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından paylaşılan video, İmamoğlu’nun mazbata aldığı görüntüler çıkarıldıktan sonra yeniden paylaşıldı.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 


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