Valilikten 'Erdoğan geliyor 3 personel verin' talimatı
Aydın Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs ziyareti öncesi kentteki tüm il müdürlüklerine “görevlendirme” konulu resmi yazı gönderdi. Tüm müdürlüklerden 3 personelin şoför olarak “ivedilikle” belirlenmesi ve Erdoğan’ın mitinginin olduğu gün Valilik emrine verilmesi istendi.
Aydın Valiliği, 9 Mayıs’ta kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için devlet olanaklarını seferber etti.
Valilik; idari ve mali işler, il milli eğitim, il tarım ve orman, aile ve sosyal hizmetler, çevre şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor il, orman işletme, il sağlık, çalışma ve iş kurumu, il kültür ve turizm, vakıflar bölge müdürlükleri ve il müftülüğüne gönderdiği “görevlendirme” konulu resmi talimatla müdürlüklerden 3 personelin şoför olarak “ivedilikle” belirlenmesi ve Erdoğan’ın ziyaretinin gerçekleşeceği gün valilik emrine verilmesini istedi.
(Kadem Özbay)
Talimata tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, kamu kurumlarını siyasete alet etmenin ve devletin tarafsızlığı ilkesinin çiğnenmesinin dozunun arttığına dikkat çekerek, “Devlet kurumlarında yaratılan bu tablo, devletin tarafsızlığı ilkesine aykırı. Bu organizasyonlara izin veren tüm yöneticiler, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olacak” dedi.
Vekil adayı olduğu halde görevinden istifa etmeyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, Ordu’da bu yıl yapılacak eğitim yatırımlarını 1.3 milyar TL artırdığını anımsatan Özbay, “Bu manidar artışı bir propaganda aracı olarak kullanmasının, kabul edilemez olduğunun altını çizmiştik. Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki okullarda üzerinde kendi fotoğrafı bulunan internet paketi, öğretmen ve öğrencilere zorla dağıtılmıştı” dedi.
Resmi İlanlar
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