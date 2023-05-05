Habertürk, Erdoğan yayınını yarıda keserek Kılıçdaroğlu'nun mitingini yayımladı

Habertürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingini yarıda keserek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla mitingini canlı yayımlamaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 22:34
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AKP'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingini canlı olarak servis eden Habertürk TV, yayını keserek kameralarını Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmalar yaptığı sırada yaşanan bu değişikliğin ardından, Habertürk ekranlarında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla mitingi yer aldı.


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