Van, Hakkâri, Ağrı ve Bitlis’teki dayanışma oyları, CHP’ye üye sayısını da yükseltti: Doğuda İmamoğlu etkisi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

Van, Hakkâri, Ağrı ve Bitlis’te kurulan dayanışma sandıklarına olan yoğun ilgi, Doğu Anadolu’daki CHP varlığını ve seçmen eğilimlerini anlamak açısından önemli bir gösterge oldu.

Bu dört kentte yurttaşlar, CHP üye sayısının sekiz katından fazla dayanışma sandığında oy kullandı. Bu tablo, bölge halkının süreci yakından izlediğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutumunu, sandık yoluyla anlamlı bir mesaj verdiğini gösterdi.

Van’da 14 bin 679 kişi oy kullanırken Hakkâri’de 5 bin 503, Ağrı’da 4 bin 249 ve Bitlis’te 4 bin 375 kişi sandık başına gitti. Bu katılım oranları, CHP’nin bölgede oy potansiyelini yükseltebileceğine işaret. Bu süreçte CHP’ye yeni üye kaydı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Van’da 152, Hakkâri’de 210, Ağrı’da 380 ve Bitlis’te 45 yeni üye kaydı yapıldı. Toplamda 787 kişi CHP’ye katıldı. Özellikle genç seçmenlerin yoğunluğu dikkat çekti.

KALICI SİYASİ AKTÖR

2023 genel seçimlerinde CHP, Van’da 43 bin 442, Hakkâri’de 9 bin 915, Ağrı’da 22 bin 749 oy aldı. Bitlis’te ise CHP bir aday çıkarmamıştı. Bu verilerle dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayıları kıyaslandığında, CHP’nin bölgedeki geleneksel oy potansiyeline kıyasla daha geniş bir kesime ulaştığı görülüyor.

Van’da özellikle dezavantajlı ve yaşlı bireyler sandıklara ulaşmakta zorluk yaşadı. CHP Van İl Başkanlığı’nın 5. katta bulunması ve asansörün yetersiz kalması nedeniyle birçok seçmen, oy kullanamadan geri döndü.

İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin CHP’yi Doğu Anadolu’da daha fazla tanınır hale getirdiği açık. Bu durum, CHP’nin bölgedeki varlığını artırması için bir fırsat yaratmış olabilir. Yerel yönetimler ve taban örgütlenmesi güçlendirilirse CHP bölgede kalıcı bir siyasi aktör haline gelebilir.