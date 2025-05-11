Van’da yurttaşlara seslenen Özel, ‘Sandığın işlevsiz kılınmaya’ çalışıldığına dikkat çekti: Terörsüz Türkiye’ye evet

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

CHP, Türkiye genelinde başlattığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin Van ayağında dün yurttaşlarla bir araya geldi. CHP lideri Özgür Özel, kent meydanındaki konuşmasına “Biz barış için, kardeşlik için, demokrasi için, adalet için buradayız. Bu kalabalık gösteriyor ki Van’ın cesareti Türkiye’ye umut oluyor. Van halkı 2019’da ve 2024’te sandıkta açık bir mesaj verdi. Ama hükümet, halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp kayyum atayarak bu iradeyi gasp etti” dedi. Özel, yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz. Terör örgütünün silah bıraktığı haberini sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendisini eşit hissetmediği, eksik uygulamaları düzeltecek adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Buna evet demeyen bu sürecin dışındadır.”

‘İŞTE SANA KÜRT SORUNU’

Geçmişte demokrasiden istifade edenlerin bugün sandığı işlevsiz kıldığını söyleyen Özel, “Bunun ilk örneği de son örneği de Van’dadır. ‘Kürt sorunu vardır’ deyince birileri kızıyor ya, Kürt sorununun varlığını kabul etmeden çözeceklerini sanıyorlar ya, Kürt sorunu tam da budur! Manisa’da CHP’li belediye başkanı geçiyor yönetiyor, Osmaniye’de belediye başkanı seçiliyor, Van’a gelince, Diyarbakır’a gelince, Batman’a gelince, Mardin’e gelince ‘siz belediye başkanı seçemezsiniz, seçerseniz de yönettirmeyiz’ diyor. İşte sana Kürt sorunu” diye konuştu.