Varank'tan 'Kerem Kınık' çıkışı: Görevde kalması şahsen beni rahatsız ediyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 22:58

Güncelleme: 18.04.2023 - 22:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına katıldı. Işık'ın sorularını yanıtlayan Varank, 6 Şubat depremlerinde yurttaş sığınacak bir yer ararken çadır ve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

GENEL KURUL'U İŞARET ETTİ

Kızılay Başkanı Kınık'ın görevde olmasının 'kişisel' olarak kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Varank, "Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım" dedi.