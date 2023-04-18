Varank'tan 'Kerem Kınık' çıkışı: Görevde kalması şahsen beni rahatsız ediyor
Deprem döneminde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Kızılay Başkanı Kınık'ın görevde olmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Varank, süreci doğru yönetemediğini de savundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına katıldı. Işık'ın sorularını yanıtlayan Varank, 6 Şubat depremlerinde yurttaş sığınacak bir yer ararken çadır ve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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Kızılay Başkanı Kınık'ın görevde olmasının 'kişisel' olarak kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Varank, "Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım" dedi.
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