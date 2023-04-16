Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı: 'Gelinen bu noktada...'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 09:16

Güncelleme: 16.04.2023 - 09:16

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor.

Çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a son yorum da 'gereğini yapmasıyla' bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

"İSTİFA ADI VERİLEN MEKANİZMANIN ÇALIŞTIRILMASI ŞART GİBİ..."

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan, Kınık'a ilişkin olarak, "Kendisine yönelik eleştirilerin bir kısmı haklıydı, bir kısmı ise abartılıydı. Ama şurası bir gerçek: Süreç içinde durumu bir türlü toparlayamadı Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Toparlayamamasının doğurduğu sonuç şudur: Kızılay gibi büyük bir kurum, işin içine biraz da siyasi saiklerin girmesiyle yıprandı, yıpranıyor ve seçime kadar da yıpranacak gibi" düşüncesini dile getirdi.