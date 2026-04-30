'Varlık barışı' hazırlığı iddiaları TBMM gündeminde: CHP'den Mehmet Şimşek'e kritik 11 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, "Varlık Barışı" düzenlemesine yönelik iddiaların yoğunlaştığını belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

"AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Açıkel, "Sürekli tekrar eden af politikaları, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar ile dürüst mükellefler aleyhine ciddi bir adaletsizlik yaratmakta, devletin mali disiplin ve hukuk devleti ilkesine olan güveni zedelemektedir. Ekonomik programın şeffaflık, mali disiplin, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası finansal güven temelinde yürütüldüğünün ifade edildiği bir dönemde, yeniden varlık barışı hazırlığı iddiaları kamu yararı açısından açıklığa kavuşturulması gereken ciddi bir denetim konusudur" dedi.

"TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ RİSKLER YARATMAKTA"

Açıkel, önerinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde çeşitli medya kuruluşlarında yer alan haberler, ekonomi yazarlarının değerlendirmeleri ve kamuoyunda yapılan tartışmalarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir 'Varlık Barışı' düzenlemesi üzerinde çalıştığı yönünde iddialar gündeme gelmektedir. Özellikle yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik yeni teşvikler hazırlanabileceği, yurtdışında bulunan Türk sermayesinin ülkeye dönüşünü kolaylaştıracak vergi ve denetim avantajlarının planlandığı, bu kapsamda geçmiş yıllarda birçok kez uygulanan 'Varlık Barışı' benzeri bir düzenlemenin yeniden gündeme alınabileceği ifade edilmektedir.

Türkiye’de 2008 yılından bu yana farklı isimler ve kapsamlarla 2008, 2013, 2016, 2018, 2020 ve 2022 yıllarında çeşitli varlık barışı uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemeler kamuoyuna çoğunlukla ekonomiye kaynak girişi sağlama amacıyla sunulmuş olsa da, geçmiş uygulamalar ciddi tartışmalara neden olmuştur. Özellikle kaynağı belirsiz servetlerin sorgulanmaksızın finansal sisteme dahil edilmesi; kara para aklama, vergi kaçırma, kayıt dışı ekonomi, yasa dışı bahis gelirleri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık faaliyetleri, altın ve kıymetli maden kaçakçılığı ile uluslararası yaptırımların ve ambargoların delinmesi bakımından Türkiye açısından önemli riskler yaratmaktadır."

"KAMU YARARI AÇISINDAN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKEN BİR KONUDUR"

"Son yıllarda özellikle altın ticareti, transit ticaret, ihracat istisnaları ve finansal sistem üzerinden yaptırım delme iddiaları uluslararası düzeyde dikkat çekmiş; Türkiye uzun süre FATF gri listesinde yer almış ve kara paranın aklanmasıyla mücadelede ciddi bir itibar kaybı yaşamıştır. Gri listeden yeni çıkılmış bir dönemde, denetimi zayıf yeni af mekanizmalarının yeniden gündeme gelmesi Türkiye’nin yeniden uluslararası finansal gözetim ve yaptırım riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilecektir.

Geçmiş varlık barışı uygulamalarında beklenen ölçüde kalıcı ve şeffaf sermaye girişi sağlanamadığı yönünde eleştiriler bulunmakta; buna karşılık kayıt dışı servetin meşrulaştırılması ve vergi adaletinin bozulması eleştirileri güçlenmektedir. Sürekli tekrar eden af politikaları, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar ile dürüst mükellefler aleyhine ciddi bir adaletsizlik yaratmakta, devletin mali disiplin ve hukuk devleti ilkesine olan güveni zedelemektedir. Ekonomik programın şeffaflık, mali disiplin, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası finansal güven temelinde yürütüldüğünün ifade edildiği bir dönemde, yeniden varlık barışı hazırlığı iddiaları kamu yararı açısından açıklığa kavuşturulması gereken ciddi bir denetim konusudur."

"KAYNAĞI SORGULANMAKSIZIN SERVET GİRİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK DÜZENLEME NEDEN GÜNDEMDE?"

Fethi Açıkel, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti: