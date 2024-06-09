‘Vatandaş yapılanların sayısı niye gizleniyor’

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2018-2023 yılları arasında kaç kişinin vatandaşlığa alındığı, bu şekilde vatandaşlığa alınanların eşleri, çocukları, anne, baba ve kardeşlerinin sayısı hakkında bilgi istedi. Bakırlıoğlu, aynı soruları bilgi edinme hakkı kapsamında da yöneltti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise her iki soruya kısa bir yanıt verdi. Sayıyı açıklamayan Yerlikaya, işlemlerin yasa ve yönetmeliğe göre yapıldığını belirtmekle yetindi.

‘DALGA GEÇER GİBİ’

CHP’li Bakırlıoğlu, “Biz bakandan bir sayı beklerken Yerlikaya, sorularımıza dalga geçer gibi bir yanıt vermiştir. Bu tek satırlık yanıt, bakanın mültecilerle ilgili durumun ciddiyetini kavrayamadığının göstergesidir. Kimden, neyi saklıyorsunuz?” dedi. Bu soruları sormalarındaki amacın Mayıs 2023 seçimlerindeki açıklanamayan seçmen sayısı olduğuna işaret eden Vehbi Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Yaptığımız hesaplamalara göre son beş yılda Türk vatandaşlığı almış en az 800 bin yeni seçmen bulunmaktaydı. Türkiye’nin kaderi 400 bin dolara vatandaşlık sattıkları kişilere bırakılmıştır.”