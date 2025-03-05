'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' demişti: Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

Eski başbakan Binali Yıldırım'a “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” sözleri nedeniyle Kutlu Parti suç duyurusunda bulundu.

'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' demişti: Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:12

“Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyen eski başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım’ı şikâyet etti. 

Başvuru dilekçesinde, Yıldırım’ın Anayasa’da değiştirilemez maddelerin değişikliğini talep ettiği savunuldu. 

"ANAYASAYI İHLAL..."

AKP’li Yıldırım’ın TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulanarak hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması istendi.

Sözcü'nün aktardığına göre Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” dedi.


Etiketler: #Binali Yıldırım #Anayasa

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