Erdoğan'ın 'müjdesine' Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yorum: 'Bu paralara çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir...'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:35

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:43

Anaokulu açılışında konuşan eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" nedeniyle açıkladığı destek miktarları için, "teferruat" ifadelerini kullanırken, şunları söyledi:

"BU PARALARA ÇOCUK SAHİBİ OLUNUR MU DİYE KAFANIZDAN GEÇEBİLİR"

"Ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor. Bu büyük bir risktir geleceğimiz için. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk tavsiyesi onun için beyhude bir laf değil bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişeleri var. Aile yılı bu yıl Cumhurbaşkanımız ailelere, yeni doğacak çocuklara yönelik müjdeler de verdi.

Bir çocuk olunca defaaten 5 bin, ikinci çocuk olunca her ay bin 500, üçüncü çocukta 5 bin her ay ödeme. Bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın oluşturacağı Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok üzerindedir."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan etmiş ve şu destekleri açıklamıştı: