CHP'li isimlerden Kılıçdaroğlu tepkisi: ‘CHP, Erdoğan’ın partisi olmayacak’

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisine yönelik operasyonların ve iktidar baskısının sürdüğü bir dönemde paylaştığı “arınma” ve “iç muhasebe” temalı videosuna CHP’li isimlerden tepki geldi. CHP’li vekiller ve parti yöneticileri, doğrudan isim vermeden Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, mevcut yönetime destek mesajları verdi.

İMAMOĞLU: “ASLA VAZGEÇMEK YOK”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabındaki paylaşımında vekillere seslenerek, “Asla vazgeçmek yok, asla vazgeçmek yok… Vekillerimiz, size çok görev düşüyor. İyi ki varsınız…” dedi.

MULLAOĞLU: “YAZIKLAR OLSUN”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına en sert tepkilerden biri CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu’ndan geldi.

Mullaoğlu, “Şimdi anlıyorum ki geçmişte verdiğiniz ve hepimize saç baş yolduran kararlarınızı, kasıtlı olarak parti aleyhine almışsınız! Şimdi yaptığınız gibi...Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Mullaoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

“Çocukluğumdan beri partide Kadın Kolları dışında her görevi yaptım.

Parti binamızın tuvaletlerini yüzlerce kez İl Başkanıyken dahi bizzat ben temizledim.

CHP bizim için parti olmanın çok ötesindedir.

31 Mart Seçimlerinden sonra ölmeden önce CHP yi birinci Parti gördüğümden dolayı Allah’ıma çok şükrettim ve mutluluğumdan ağladım.

Bu tarifsiz güzellikteki duyguyu bizlere, liderimiz Özgür Özel ve bu gün içten ve dıştan türlü saldırılar altında olan ekibi yaşatmışlardır!

Parti vicdanı ve namusu sonuna kadar Özgür Özel’in

yanında mücadele etmeyi zorunlu kılmaktadır! Karşısında değil Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.

Şimdi anlıyorum ki geçmişte verdiğiniz ve hepimize saç baş yolduran kararlarınızı, kasıtlı olarak parti aleyhine almışsınız! Şimdi yaptığınız gibi...Yazıklar olsun!….”

GÖKÇE GÖKÇEN ZAMANLAMAYI MANİDAR BULDU

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de yaptığı açıklamada, kurultay sonrası başlayan tartışmaların zamanlamasına dikkat çekti.

Gökçen, “Akp yargısıyla aynı dilde konuşulması tesadüf mü? Sosyal medyada iki trol ordusunun beraber hareket etmesi tesadüf mi? Tam İBB davası çökerken, AKP’ye topuklayanların dosyaları ortaya çıkarken elbette çok güzel bir zamanlama… Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan’ın partisi olmayacak” dedi.

GÖKÇEN: AKP YARGISIYLA AYNI DİLDE KONUŞULMASI TESADÜF MÜ?

Gökçen’in ifadesinde şunlar dikkat çekti:

“Değişim sancılıdır, kabullenmek zor olabilir. Ama duygusal kopuş bitti, Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda halkla, sandıkta yurttaşlarla bütünleşti ve değişimin gücüyle Türkiye’nin Birinci Partisi oldu.

O güne kadar ne butlan dedikoduları ortaya atılmıştı, ne belediye başkanlarımız hakkında iftiralar, ne de ölmüşlerimizin haysiyetine, kadın siyasetçilerin onuruna hakaretler.

Bunlar 2023 kurultayı sonrasında yoktu, 2024 yılında nedense yerel seçimleri kazanmamızın ardından geriye dönük olarak ortaya çıktılar.

Bunların Akın Gürlek’in yazdığı iddianamede “Özgür Gelecek” pankartının ve kurultayımızın suç gibi gösterilmesiyle aynı doğrultuda piyasaya sürülmesi şaşırtıcı mı?

Akp yargısıyla aynı dilde konuşulması tesadüf mü?

Sosyal medyada iki trol ordusunun beraber hareket etmesi tesadüf mi?

Tam İBB davası çökerken, AKP’ye topuklayanların dosyaları ortaya çıkarken elbette çok güzel bir zamanlama…

Dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi partinin yönetiminin rakip siyasi parti tarafından belirlendiği görülmemiştir. Belki kendisini sömürge valisi zanneden bir büyükelçinin bu topraklara uygun gördüğü monarşi hayallerinde olabilir, o da hayal boyutunda kalır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan’ın partisi olmayacak.”

ÇİLER: “KİŞİSEL HESAPLARLA AYAKTA KALINMAZ”

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise yaptığı açıklamada CHP’nin “kuruluşun ve kurtuluşun partisi” olduğunu vurguladı.

Nail Çiler: “Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. İstikbali dışarda arayanların değil, mücadele edenlerin partisidir. Kişisel hesaplarla değil, ideal uğruna çaba gösterenlerle ayakta kalmıştır. Türkiye'nin gerçek gündemi kişisel polemikler değil, vatandaşlarımızın geçim derdi ve adalet beklentisidir. Biz geleceğimizin umut yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz!” diye konuştu.

HALICI: “BİZ GERİ ADIM ATANLARDAN DEĞİL, HALKIN YANINDA DURANLARDAN OLACAĞIZ”

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ise, şunları paylaştı:

“Halkın iradesine nasıl sonuna kadar sahip çıkıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesine de aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Çünkü demokrasi; sadece sandık günü hatırlanan bir kavram değil, örgütün sesine, üyelerin kararına ve halkın tercihine her koşulda saygı duyabilme olgunluğudur.

Bugün mesele yalnızca bir isim ya da bir makam meselesi değildir. Mesele; milyonların değişim umudu, adalet talebi ve demokrasi iradesidir.

Biz geri adım atanlardan değil, halkın yanında duranlardan olacağız. Çünkü bu ülkenin gençleri umudu, emekçileri adaleti, emeklileri huzuru, çocukları ise eşit ve özgür bir geleceği hak ediyor…”

MAHİR YÜKSEL: ‘BUTLAN’ ÇIKMAZINA GÖZ KIRPMAK SİYASİ TUTUM DEĞİL…

CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel’in açıklaması ise şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik siyasi operasyonların bu kadar açık yürüdüğü, iddianamelerin çöktüğü, seçilmişlerimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımızın hukuksuz biçimde tutsak edildiği bir dönemde; 'butlan' çıkmazına göz kırpmak siyasi tutum değil, iktidarın açtığı kapıdan girme çabasının beyanıdır.

Daha vahimi, bunu açık bir siyasi cesaretle değil; imalarla, yuvarlak cümlelerle, lafı dolandırarak yapmalarıdır. Çünkü kendileri de biliyor, Partimizin iradesini mahkeme kararlarıyla yeniden dizayn etmeye heveslenenlerin halkta da örgütte de karşılığı yok.

Cumhuriyet Halk Partisi, devletin ana omurgası ve yüzyılı aşmış bir halk iradesidir. Bu partinin yönünü saray koridorları, yargı mühendisliği ya da koltuk hesabını memleket meselesi diye pazarlayanlar belirleyemez.

Bıraktıkları seçmeni de bıraktıkları CHP’yi de aynı yerde sanıyorlar. Çok yanılıyorlar. Türkiye değişti. CHP değişti. Halk, kimin mücadele ettiğini; kimin karanlık hesapların gölgesinde kendine rol aradığını görüyor.

Mesele, eğri zamanda doğru yerde durabilmektir. Biz tarihin doğru tarafındayız, selam olsun o doğru tarafta durabilenlere."

KILIÇDAROĞLU VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde dönen tartışmalara yönelik önemli ifadeler kullandı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında yer alan ifadeleri:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu ve dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez.İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım.”