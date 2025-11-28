'Ver mehteri' Erkan Tan, Akit TV'de!

AKP'ye yakın A Haber'den ayrılmasının ardından uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Erkan Tan, AKİT TV'de olacağını duyurdu.
“Ver mehteri” sloganıyla hatırlanan, haber sunumlarında sık sık kışkırtıcı ve hedef gösteren üslubuyla öne çıkan Tan, aynı çizgideki yayıncılığıyla sürekli tepki konusu olan yeni adresini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Artık bundan böyle sizlerle Akit Televizyonu'nun ekranlarında buluşacağız…
Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeler, farklı bakış, özgün yorum...
Cesur, adil ve milletten yana…
Hafta içi her akşam saat 18:30’da Akit TV Ana Haber’de bekliyoruz…Teşekkürler"
Kanal yönetimi de Tan’ın pazartesi gününden itibaren Ana Haber bültenini sunmaya başlayacağını duyurdu.