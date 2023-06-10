'Veri sızıntısı' skandalı Meclis’te: 85 milyon yurttaşın bilgileri nasıl sızdırıldı?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:56

Bir sorgu sitesinin, Türkiye’de ikamet eden herkesin T.C. kimlik bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerini paylaştığına dair ortaya çıkan skandal, CHP tarafından Meclis gündemine taşındı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

"85 milyon yurttaşın tüm bilgilerinin yer aldığı e-Devlet’te verilerinin S**Paneli.Org isimli internet sitesi tarafından ele geçirildiği, yakın zaman önce YSK ve bazı kamu kurumlarında hacklendiği basına yansımıştır. Yurttaşlarımızın e-Devlet bilgilerinin internet sitelerinde dolaşması, T.C. Kimlik no, telefon, adres, tapu bilgileri gibi kişisel verilerinin kolaylıkla art niyetli kişilerin eline geçmesine yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atılmasına neden olacaktır.

Buna istinaden; 85 milyon yurttaşın tüm bilgilerinin yer aldığı e-Devlet’te verilerinin S**Paneli.Org isimli internet sitesi tarafından ele geçirildiği doğru mudur? Doğru ise bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır?

Çok ciddi bir güvenlik riski oluşturan bu durum karşısında e-Devlet erişimini, gerekli önlemleri alıncaya kadar engellemeyi düşünüyor musunuz?

Yurttaşlarımızın e-Devlet bilgilerinin nereden ve nasıl sızdırıldığı konusunda bir soruşturma açılmış mıdır?

Kamu kurumlarımızın güvenlik sistemlerinin kolaylıkla hacklenmesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının ihmali olduğunun bir göstergesi değil midir?"

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verilerinin 'S**Paneli.Org' isimli bir internet sitesi tarafından ele geçirildiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor. Bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor.