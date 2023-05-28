2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bir kişi üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde bir kişi başkası adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışırken yakalandı. Sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan kişinin üzerinden üç kimlik çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:05
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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde birçok kentten usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde 2 farklı kimlikle önce başkaları adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan AKP'li seçmen H.Ö,  İYİ Partili sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

O anlar ise eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

'HELALİMLE İMZA ATMIŞIM'

Görüntülerde sandık görevlilerinin dikkati sayesinde farklı kimliklerle yakalanmasına rağmen itirazlarına devam ederek kendisini savunan AKP'li seçmen, ‘Ben yanlış kimliği vermişim. Diğer kimliği vermişim” dedi.

Daha sonra üstünün aranması için polis çağıracaklarını söylemelerini üzerine bir kimlik daha çıkartan AKP'li seçmen, “Bu kardeşin kimliği. Helalimle imza atmışım” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÖRGÖZ: SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ

Farklı kimliklere oy kullanmaya çalışan AKP’li seçmenin polis tarafından emniyete götürüldüğünü söyleyen CHP’li Görgöz, “Biz farklı bir şikayet için okula gittik. Onunla ilgilenirken yan taraftan seslerin yükseldiğini duyduk. Daha sonra oraya yöneldiğimizde bir AKP'li seçmenin 3 farklı kimlikle oy kullanmaya çalıştığına şahitlik ettik. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. İtirazlar üzerine tutanak tutuldu ve vatandaş polis tarafından götürüldü. Şu an Afyonkarahisar'da bütün gönüllülerimizle birlikte sandıklara sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.


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