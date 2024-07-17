‘Verilen karar hukuki değil siyasidir’

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:09

Yenilik Partisi Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, sosyal medya hesabından Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel’e “"Bu Şeytan tam siyasal islamcı!” diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle ceza verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cezanın “hukuki değil siyasi olduğunu” söyleyen Çiftçi, söz konusu yargılamanın yetkili mahkemede yapılmadığını söyledi. Bu kapsamda Çiftçi, Kovuşturmanın geçerli olması için davanın Ankara’da görülmesi gerektigini vurgulayarak, “Her nedense yargılama Ali Yüksel’in milletvekili olduğu Konya’da yapılmıştır. Bu yüzden yasal dayanağı yoktur” dedi. Yılmaz’ın ifadesinin hakaret değil eleştiri olduğunu söyleyen Çiftçi, “Kendisinin başlattığı hukuk tanımazlığı, siyasal islamcılık, şeriatçılık, çok eşlilik ve topluma dönük ağır provakasyonu ört bas etmeye çalışıyor” dedi. Söz konusu yorumun, Ali Yüksel’in “Çok eşliliği savunduğu, kadınla erkek bireylerin asla eşit olamayacağını öne sürdüğü” bir röportaj üzerine yapıldığını ifade eden Çiftçi, “Ali Yüksel Türk Medeni Kanunu’na meydan okumaktadır. Ayrıca; milletvekilliği yeminine de sadık kalmadığı görülmektedir. Ortada bir kamu görevi sebebiyle hakaret fiilinden dahi söz edilemez” diye konuştu.