Veteriner Hekimler Derneği'nden açıklama: ‘Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır’

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:59

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:59

7 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri komisyon toplantısına VHD adına derneğin genel başkanı Gülay Ertürk katıldı. Ertürk, toplantıda konuşarak tasarı hakkındaki görüşlerini anlattı. Ertürk’ün 22 Temmuz 2024 tarihinde ikinci toplantıya katılmak istediğinde "daha önceki toplantıya katılarak konuşma yaptığı" için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönemi boyunca meclise girişinin yasaklanmış olduğu kendisine ifade edildi.

‘YANLIŞLIKTAN İVEDİLİKLE DÖNÜLMELİ‘

VHD konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Veteriner hekimlik mesleğinin en köklü örgütü olan 94 yıllık bir derneğin başkanının komisyon toplantısına alınmaması, hatta meclise sokulmaması kabul edilebilir değildir. Bu durum başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz. VHD 1930 yılından bu yana, hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, meslektaşların haklarının korunması için yasalar çerçevesinde mücadele ediyor. Bu mücadelesine devam edecek. VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk'ün TBMM’ye "girmesi yasaklanmışlar" listesine alınmış olması yanlışlığından ivedilikle dönülmesini yüce meclisimizin iradesine saygılarımızla sunarız” denildi.



