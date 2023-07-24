Akbelen Ormanı’na ulaşmak isteyen Av. Atal’a jandarma müdahalesi: ‘Termik santra şirketinin yaptığı iş terör faaliyetidir’

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Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nı yok edecek kömür madeni genişlemesine karşı mücadele eden İkizköylüler, bu sabaha jandarma ve kesim ekipleriyle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren yaşananları Cumhuriyet TV’ye anlatan Avukat İsmail Hakkı Atal, “Termik santral şirketinin yaptığı terör faaliyetidir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2023 Pazartesi, 17:46

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de iki yılı aşkın süredir Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmemesi için çadır nöbeti tutuluyor. Bu sabah erken saatlerde de İkizköylüler ve yaşam savunucuları, jandarma ve kesim ekipleri ile karşılaştı.

Akbelen Ormanı’nda sabah saatlerinde yapılan baskının ayrıntılarını Avukat İsmail Hakkı Atal, Cumhuriyet TV’ye anlattı. Atal’a yayın esnasında jandarma ekipleri müdahale etti. Yaşananları Cumhuriyet TV’ye anlatan Atal, “Burada 5’li çeteden Limak’a imtiyaz tanınıyor” dedi.


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