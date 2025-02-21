AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalaycıoğlu: ‘Amaç sultanizm rejiminin devamı…’

21 Şubat 2025 Cuma, 18:41

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne geri sayım sürerken, siyaset sahnesinde önemli değişikliklerin sinyalleri veriliyor. Kongrede parti yönetiminde ve kabinede önemli değişiklikler yapılması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde ise gözler 23 Mart’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecine çevrildi. Mevcut gelişmeleri ve Türkiye siyasetine etkilerini, siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Cumhuriyet TV ekranlarında değerlendirdi.

AKP'DE KAN KAYBI SÜRECi

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi oy kaybı yaşayan AK Parti'nin, seçim sonrası süreci nasıl yöneteceği merak konusu. Prof. Dr. Kalaycıoğlu’na göre, AK Parti’nin oy kaybı yeni değil. 7 Haziran 2015 seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden parti, Kasım 2015'te tekrar yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak yaparak toparlanma sürecine girmişti. Ancak, bu ittifakın getirdiği avantajlar zaman içinde zayıfladı ve 2018 seçimlerinden itibaren oy kaybı ivme kazandı.

AK Parti’nin seçimden seçime %6-7 oranında oy kaybettiğini belirten Kalaycıoğlu, son yerel seçimlerin de bu trendin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı, Cumhur İttifakı ile neredeyse eşit seviyeye gelmiş durumda. Bu durum, AK Parti içinde ciddi bir değerlendirme sürecini beraberinde getiriyor.

EKONOMi SEÇMEN TERCiHLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Prof. Dr. Kalaycıoğlu, AK Parti’nin oy kaybının en büyük nedenlerinden birinin ekonomi olduğunu ifade etti. 2002 seçimlerinden sonra yoksulluğu azaltma ve ekonomik refahı artırma vaatleriyle gelen AK Parti’nin, özellikle 2013-2014 yıllarından sonra ekonomik büyümede duraksama yaşadığına dikkat çekti. 2014’ten bu yana Türkiye ekonomisinin yedi dönem üst üste küçüldüğünü belirten Kalaycıoğlu, 2023 seçimlerinde de ekonomik sorunların halkın öncelikli gündemi olmaya devam ettiğini söyledi.

Özellikle son yıllarda artan hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ve işsizlik, AK Parti’ye yönelik seçmen desteğinde büyük bir erimeye neden oldu. TÜSİAD dahil birçok ekonomik kuruluşun mevcut ekonomik politikalar nedeniyle duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini belirten Kalaycıoğlu, yoksullukla mücadelede ciddi bir başarısızlık yaşandığını ifade etti. "Askıda ekmek, pazar sonrası gıda toplama görüntüleri, geniş halk kesimlerinin ekonomik darboğazda olduğunu net bir şekilde gösteriyor" diyen Kalaycıoğlu, ekonomik tablonun düzeltilmemesi halinde AK Parti’nin oy kaybının devam edeceğini öngörüyor.

KÜLTÜREL AYRIŞMA VE MUHALEFETE BASKI

AK Parti’nin ekonomik zorlukları gölgede bırakmak için kültürel ve ideolojik ayrımları derinleştirdiğini belirten Kalaycıoğlu, "Böl ve yönet taktiği izlenerek muhalefet partileri hain, terörist veya dış güçlerin maşası olarak lanse ediliyor" dedi. Özellikle CHP’ye yönelik "terörle iş birliği yapıyor" söylemlerinin bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Muhalefetin baskılandığı ve medya özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda demokratik denetimin zayıfladığına dikkat çeken Kalaycıoğlu, "Muhalefetin susturulması, sadece siyasi aktörleri değil, seçmeni de olumsuz etkiliyor. Halkın talep ve şikâyetleri dikkate alınmazsa, yanlış kararların önüne geçilmesi mümkün olmaz" diye ekledi.

KONGREDE NELER BEKLENİYOR?

AK Parti’nin kongreye giderken kabine ve parti yönetiminde değişiklikler yapacağı konuşuluyor. Prof. Dr. Kalaycıoğlu, özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik olup olmayacağının kritik olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik programı yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarının AK Parti içinde farklı tepkilerle karşılandığını ifade eden Kalaycıoğlu, seçim sürecine girilirken ekonomi yönetiminde popülist adımlar atılıp atılmayacağının belirleyici olacağını vurguladı.

Öte yandan, kongrede kadın ve gençlik kollarının daha aktif hale getirilmesi, teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve il başkanlıklarında değişiklikler yapılması bekleniyor. Bu hamlelerin, AK Parti’nin kaybettiği tabanı geri kazanma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

AK PARTİ İÇİN ZOR BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Son seçim sonuçları ve ekonomik göstergeler, AK Parti’nin ciddi bir kriz sürecinde olduğunu gösteriyor. Kongrede yapılacak değişikliklerin partinin oy kaybını durdurup durduramayacağı belirsiz. Prof. Dr. Kalaycıoğlu’na göre, ekonomik sıkıntılar, seçmen tercihlerinde belirleyici olmaya devam edecek ve AK Parti’nin 2028 seçimlerine giderken izleyeceği politikalar, Türkiye siyasetinin geleceğini şekillendirecek.