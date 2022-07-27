AKP'li Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: 'Google Maps’ten buldum!'

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Fethiye’de olduğu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oteli ile havalimanı arasındaki mesafesini bilen AKP’li vekilin, Bülent Turan olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, "Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? 74 kilometre olduğu bilecek kadar detaya nasıl hakim?" diye sordu. AKP'li Turan'dan, İmamoğlu'na 'Google Maps' yanıtı geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Temmuz Salı akşamı Habertürk’te Teke Tek yayınının konuğu oldu.

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Bülent Turan AKP Ekrem İmamoğlu ibb

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