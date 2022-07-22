Akşener Samsun'dan iktidara seslendi: 'Hırsızlığı bitireceğiz'

Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun Terme’de, "İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Ve sonuç itibarıyla inşallah bu harami düzeni helal oylarımızla birlikte demokrasi ile emekliye sevk edeceğiz" dedi.

ANKA
22 Temmuz 2022 Cuma, 16:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Samsun’un Terme ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener özetle şunları söyledi:

Haberin devamı

Samsun Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler