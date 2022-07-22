Akşener Samsun'dan iktidara seslendi: 'Hırsızlığı bitireceğiz'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun Terme’de, "İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Ve sonuç itibarıyla inşallah bu harami düzeni helal oylarımızla birlikte demokrasi ile emekliye sevk edeceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Samsun’un Terme ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener özetle şunları söyledi:
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