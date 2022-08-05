Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu: Ağar'ı mı işaret etti?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan AK Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın" dedi.

ANKA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:44

Yalova’da esnaf ziyareti sırasında genç bir yurttaşın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. 

 
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