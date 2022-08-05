Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu: Ağar'ı mı işaret etti?

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:44

Yalova’da esnaf ziyareti sırasında genç bir yurttaşın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.