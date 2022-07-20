Akşener'den KYK açıklaması: 'Ana parayı ödemeleri için istihdam yaratın'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında gittiği Giresun’un Yağlıdere ilçesinde açıklamalarda bulundu. Yaptıkları çağrının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerini sildiğini, üniversite mezunu gençler için istihdam da yaratılması gerektiğini ifade eden Akşener, “Bu çocukların ana parayı ödeyebilmeleri için sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını sağlayın. İstihdam yaratın” dedi.

"BİR ŞEY DAHA ÖNERİYORUZ"

"Yahu alt tarafı siyaset yapıyoruz” ifadeleriyle Yağlıderelilere seslenen İYİ Parti lideri Akşener, “Siyaset ne biliyor musun kızım? Sana hizmet, senin geleceğini hazırlamak. Bizlerin görevi, sizin yarınınızı, bugününüzü hazırlamak. Biz siyasetçilerin görevi sizlerin, esnafın, fındık yetiştiricisinin, çiftçinin, köylünün, hayvan besicinin, işçinin, memurun, ev kadınının, üniversitede okuyan gencin, emeklinin, EYT'linin derdini öğrenip sonra çözüm üreterek size sunmak. Bu yapılıyor mu Türkiye'de, hayır. Birbirimizle dövüşmemizden sonra, birbirimizle konuşmamızdan sonra 'ceketimi assam seçilirim' diye bir siyaset çıktı. Sen çırak çıktın ama biz dövüştük. Senin işine yaramadı” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan sorunları Meclis’te gündeme getirdiklerini belirten Akşener, “Mesela KYK borçlarının faizlerinin silinmesini yerine getirdiler. Biz bir şey daha öneriyoruz. Bu çocukların iş bulamama gibi bir problemleri var. Bu çocukların iş bulmasını sağlamalıyız. Üniversite mezunu kredi almış çocuklarımızdan bahsediyorum. Onun için istihdam yaratmalıyız. Bu çocukların ana parayı ödeyebilmesi için de çalışması lazım. Bu çocuklar yan gelip yatmak istemiyor. İş istiyor iş" değerlendirmesinde bulundu.